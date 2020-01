In Südafrika hat sich die Situation von etwa 500 Migranten verschlechtert, die seit Wochen in einer Kirche in Kapstadt ausharren.

Mindestens vier Kinder starben an Windpocken, wie der Sender SABC berichtet. Die Angst vor weiteren Ansteckungen sei wegen mangelnder Hygiene groß. Auch kam es zuletzt wiederholt zu Gewalt unter den Migranten.



Die aus verschiedenen afrikanischen Staaten stammenden Menschen wollen Südafrika verlassen, seitdem es im Herbst in Pretoria und Johannesburg zu Übergriffen auf Ausländer gekommen war. Bevor sie sich in der Methodistenkirche verschanzten, hatten sie in Kapstadt wochenlang und ohne Erfolg die Vertretung des UNO-Flüchtlingshilfswerks belagert.