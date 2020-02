Deutschland und Südafrika wollen sich stärker für eine Lösung des Konflikts in Libyen einsetzen.

Beim Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in Pretoria sagte Präsident Ramaphosa, die Afrikanische Union könne Verantwortung bei der Überwachung des UNO-Waffenembargos für Libyen übernehmen. Südafrika tritt in Kürze den Vorsitz der Afrikanischen Union an. Merkel erklärte, die Beilegung des Konflikts in Libyen habe große Bedeutung für Afrika und Europa. Ohne den afrikanischen Sachverstand werde man diese Krise nicht lösen können.



Beim Besuch der Bundeskanzlerin in Südafrika geht es außerdem um den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen. Merkel bot Ramaphosa unter anderem Unterstützung beim Ausbau erneuerbarer Energien an. Südafrikas Energieversorgung ist von der Kohle geprägt.