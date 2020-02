Bundeskanzlerin Merkel ist zum Auftakt ihrer Afrika-Reise vom südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa mit militärischen Ehren empfangen worden.

Am Mittag ist in Pretoria ein Treffen von Wirtschaftsvertretern Deutschlands und Südafrikas geplant, außerdem ein Besuch in einer Fabrik von BMW. Die Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen ist das Hauptthema der Reise Merkels. Im Gespräch mit Ramaphosa dürfte es aber auch um den Bürgerkrieg in Libyen gehen. Der südafrikanische Präsident übernimmt in Kürze den Vorsitz der Afrikanischen Union.



Morgen reist die Bundeskanzlerin weiter nach Angola.