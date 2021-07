Mit einem großen Militäreinsatz will Südafrika die seit Tagen andauernde Gewalt in Teilen des Landes eindämmen.

Nach einer Woche der Plünderungen und Brandstiftungen sollen nun zusätzlich zu den bereits mobilisierten 5.000 Soldaten weitere 25.000 Militärangehörige zum Einsatz kommen. Alle verfügbaren Reservisten hätten einen Marschbefehl erhalten, hieß es in einer Erklärung der Armee.



Bei den Unruhen waren in den vergangenen Tagen mehr als 70 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Als Folge davon gibt es in dem bei Johannesburg gelegenen Township Alexandra, aber auch in der Hafenstadt Durban Versorgungsengpässe.



Auslöser der Krawalle war die Inhaftierung des früheren Präsidenten Zuma. Dieser musste vor einer Woche eine Haftstrafe wegen Missachtung der Justiz antreten.

