Südafrikas Präsident Ramaphosa hat ein Maßnahmenpaket zur Ankurbelung der Konjunktur angekündigt.

Er wolle mehr Investoren ins Land holen sowie die Infrastruktur und den Tourismus ausbauen, sagte Ramaphosa bei der Vorstellung seiner Pläne in Pretoria. Außerdem kündigte er die Schaffung von gut 2.000 Stellen im staatlichen Gesundheitssektor an sowie die Förderung von Unternehmen in Townships und ländlichen Regionen. - Ramaphosa, der seit Februar an der Spitze Südafrikas steht, hatte die Ankurbelung der Wirtschaft zu seiner Hauptaufgabe erklärt. Das Land befindet sich in einer Rezession, die Arbeitslosigkeit beträgt mehr als 27 Prozent.