Bei den Kommunalwahlen in Südafrika hat der regierende Afrikanische Nationalkongress schwere Verluste hinnehmen müssen.

Wie aus Ergebnissen vom Abend hervorging, bekam die ANC des verstorbenen Anti-Apartheid-Kämpfers Mandela weniger als 50 Prozent der Stimmen. In der Folge wird der ANC weniger Stadträte kontrollieren und weniger Bürgermeister in Klein- und Großstädten des Landes stellen. Deutliche Zugewinne verbuchten hingegen neue Parteien wie die in Johannesburg gegründete ActionSA und die Good Party mit Sitz in Kapstadt.

