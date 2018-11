Deutschland und Südafrika wollen künftig als Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat eng bei der Lösung globaler Probleme zusammenarbeiten.

In einer Zeit, in der die internationale Ordnung unter Druck stehe, blickten viele mit Hoffnung auf das gemeinsame Engagement beider Länder, sagte Bundespräsident Steinmeier nach einem Treffen mit Staatschef Ramaphosa in Kapstadt. Dieser betonte, Südafrika und Deutschland würden an einem Strang ziehen, um globalen Frieden, Sicherheit und Multilateralismus voranzubringen. Von 2019 an werden beide Staaten für zwei Jahre als nicht-ständige Mitglieder im Sicherheitsrat vertreten sein.



Steinmeier mahnte bei seinem Besuch auch eine wirksame Bekämpfung der Korruption in Südafrika an. Dies sei eine zentrale Voraussetzung für engere Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland. Der Bundespräsident wird auf seiner Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.