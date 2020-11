In Südafrika will eine Kommission, die sich mit der Korruption in dem Land befasst, Strafanzeige gegen den früheren Präsidenten Zuma einreichen.

Das teilte Kommissionschef Zondo mit. Zuma hatte zuvor eine Anhörung des Gremiums vorzeitig verlassen. Er hatte Zondo Voreingenommenheit vorgeworfen und vergeblich dessen Rückzug gefordert. Die Kommission will auch das Verfassungsgericht einbeziehen, damit Zuma zu weiteren Anhörungen erscheint.



Das Gremium untersucht einen umfangreichen Korruptionsskandal während Zumas Präsidentschaft von 2009 bis 2018. Dabei geht es um die Vergabe lukrativer Verträge und Einflussnahme auf Kabinettsposten.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.