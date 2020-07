In Südafrika hat die Zahl der registrierten Todesfälle durch die Corona-Pandemie die Marke von 5. 000 überschritten.

Wie das Gesundheitsministerium in Pretoria mitteilte, wurden innerhalb eines Tages weitere 85 Todesopfer gezählt. Damit liegt die Gesamtzahl nun bei 5.033.



Südafrika ist das am stärksten von der Pandemie betroffene Land auf dem afrikanischen Kontinent. Mit bislang rund 364.000 registrierten Infektionen liegt es weltweit auf dem fünften Platz, mehr sind es nur in den USA, Brasilien, Indien und Russland. Vor einer Woche wurden die Sicherheitsauflagen in Südafrika wieder verstärkt; unter anderem gilt eine nächtliche Ausgangssperre und ein Verkaufsverbot für Alkohol.