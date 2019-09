Bei den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Südafrika sind in den vergangenen Tagen mindestens zehn Menschen getötet worden.

Das teilte der südafrikanische Präsident Ramaphosa mit. Demnach war eines der Opfer ein ausländischer Staatsbürger. Randalierer hatten, zum Teil schwer bewaffnet, Geschäfte vor allem von Einwanderern geplündert. Läden, Gebäude und Fahrzeuge wurden in Brand gesteckt. Die Polizei nahm mehr als 400 Menschen fest. Ramaphosa sagte, Wut, Frustration und Missstände könnten solche Akte mutwilliger Zerstörung und Kriminalität nicht rechtfertigen.



Die Gewalt führte zu Kritik und Demonstrationen in anderen afrikanischen Staaten. Südafrika schloss vorerst seine Vertretung in Nigeria. Eine Gruppe Demonstranten hatte nach Angaben der südafrikanischen Regierung versucht, in das Gebäude einzudringen.