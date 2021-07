Die Nashorn-Wilderei in Südafrika nimmt nach einem Rückgang im Pandemiejahr 2020 wieder zu.

In den ersten sechs Monaten 2021 seien mindestens 249 Rhinozerosse getötet worden, erklärte Umweltministerin Creecy. Das seien mindestens 83 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Allein im bei Touristen beliebten Krüger-Nationalpark seien in diesem Jahr bereits 132 Nashörner getötet worden.



Offenbar wegen des Corona-Lockdowns und der damit verbundenen Einschränkung der Bewegungsfreiheit auch für Wilderer war 2020 die Zahl der getöteten Rhinozerosse um ein Drittel gesunken. In Südafrika leben fast 80 Prozent aller Nashörner weltweit.



Den Wilderern geht es bei den Tieren um die Hörner, die auf dem Schwarzmarkt bis zu 55.000 Euro pro Kilogramm einbringen. Zwar bestehen sie wie etwa menschliche Fingernägel nur aus Keratin, dennoch gelten sie in der traditionellen Medizin Asiens als Heilmittel. Außerdem werden die Hörner auch als Trophäen gehandelt, die für Reichtum und Erfolg stehen.