Nach Überschwemmungen

Verwüstung nach Starkregen in Südafrika. (picture alliance/dpa)

Ramaphosa sprach von einer humanitären Katastrophe, die nach massiven und schnellen Hilfseinsätzen verlange. Das Leben, die Gesundheit und das Wohlergehen tausender Menschen seien weiterhin in Gefahr. Durch die Verhängung des Notstands stehen den südafrikanischen Behörden zusätzliche Mittel zur Verfügung. Südafrikas Regierung hatte zuvor bereits Nothilfen in Höhe von umgerechnet mehr als 63 Millionen Euro angekündigt.

Vor ein paar Tagen hatten in der Küstenregion um Durban an der Ostküste Südafrikas die schweren Unwetter begonnen. Innerhalb von 48 Stunden fielen regional mehr als 450 Millimeter Regen - das entspricht rund der Hälfte dessen, was sonst durchschnittlich in einem Jahr an Regen fällt. Mindestens 443 Menschen kamen ums Leben. Die Such- und Aufräumarbeiten gehen weiter.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.