In Argentinien und großen Teilen Uruguays ist die Stromversorgung wieder hergestellt.

Die staatliche argentinische Nachrichtenagentur Telam teilte mit, 98 Prozent des Landes hätten wieder Strom. Auch die drei Millionen Uruguayer waren überwiegend wieder am Netz. Millionen Menschen in Argentinien, Uruguay und Paraguay waren vom Stromausfall betroffen. Der öffentliche Verkehr war lahmgelegt, Läden blieben geschlossen, die medizinische Versorgung war teils gefährdet. Argentiniens Präsident Macri nannte den Ausfall beispiellos. Er werde gründlich untersucht, kündigte Macri auf Twitter an. Warum der Strom ausfiel, ist noch nicht geklärt.