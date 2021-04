In den beiden südamerikanischen Staaten Ecuador und Peru finden Präsidentenwahlen statt.

In Ecuador gibt es eine Stichwahl zwischen dem konservativen Geschäftsmann Lasso und dem linksgerichteten Kandidaten Arauz. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Menschen ihre eigenen Stifte mitnehmen, um in der Wahlkabine ihr Kreuz zu setzen.



In Peru müssen sich die Bürger zwischen 18 Präsidentschaftskandidaten entscheiden. Auch das Parlament wird neu gewählt. Um Menschenansammlungen zu verhindern, wurden Zeitfenster für die Wähler vergeben. Erstmals werden die Wahlhelfer auch bezahlt.



In beiden Ländern ist nicht nur Corona ein großes Thema, sondern auch Korruption. Der frühere ecuadorianische Präsident Correa wurde im vergangenen Jahr in Abwesenheit in einem Schmiergeldskandal verurteilt. In Peru sind alle ehemaligen Präsidenten seit 1985 in Korruptionsskandale verstrickt oder verurteilt worden.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.