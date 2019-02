Nach Angaben des selbsternannten venezolanischen Übergangspräsidenten Guaidó hat eine erste Hilfslieferung das Land erreicht.

Guaidó erklärte, die Güter seien von Brasilien aus nach Venezuela gebracht worden. Bei einer Ansprache in Kolumbien nahe der Grenze rief er das Militär an den Übergängen zwischen Kolumbien und Venezuela auf, nun ebenfalls die Lastwagen mit Hilfslieferungen durchzulassen. Auch der kolumbianische Staatschef Duque, der gemeinsam mit Guaidó auftrat, verlangte eine Aufhebung der Grenzblockade. Die Hilfslieferungen aufzuhalten, sei ein Anschlag auf die Menschenrechte, meinte Duque.



Venezuelas Präsident Maduro sieht in den Lieferungen einen Vorwand für eine Militärinvasion der USA und hat deshalb große Teile der Grenze zu Kolumbien schließen lassen. Dort ging das Militär heute mit Tränengas und Gummigeschossen gegen Demonstranten vor, die eine Öffnung der Übergänge verlangten. Mindestens vier Armeeangehörige desertierten nach Kolumbien.