Angesichts der steigenden Zahl von Migranten aus Venezuela hat Kolumbien einen UNO-Sonderbeauftragten für die Flüchtlingskrise gefordert.

Außenminister Trujillo sagte in Bogota, sein Land habe bereits mehr als 800.000 Geflüchtete aus Venezuela aufgenommen. Die südamerikanischen Nachbarländer müssten gemeinsame Maßnahmen ergreifen, um der Lage Herr zu werden. Trujillo betonte, er werde in den kommenden Tagen in New York den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, bitten, einen Gesandten zu bestellen.



Wegen der schweren wirtschaftlichen und politischen Krise haben nach UNO-Angaben bisher 2,3 Millionen Menschen Venezuela verlassen. Das sind sieben Prozent der Gesamtbevölkerung.