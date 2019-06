In mehreren Ländern in Südamerika gibt es massive Stromausfälle.

Wie der Versorger Edesur mitteilte, sind ganz Argentinien und Uruguay wegen einer Störung der Verbindungssysteme ohne Elektrizität. Die Nachbarländer haben zusammen rund 48 Millionen Einwohner und teilen sich ein Stromnetz, das vom gemeinschaftlich betriebenen Staudamm Salto Grande ausgeht. Argentinien ist der achtgrößte Staat der Erde.



Nach Angaben der Zeitung "La Nacion" aus Buenos Aires sind auch Teile Brasiliens und Chiles betroffen. Sie berichtet, dass die argentinischen Behörden davon ausgehen, den Stromausfall in einigen Stunden zu beheben. Es sei noch unklar, was zu der Störung geführt habe. In einigen Küstenorten Uruguays gibt es nach Angaben des Anbieters UTE inzwischen wieder Strom.



Auf der Südhalbkugel ist derzeit Winter, in den betroffenen Ländern wird viel mit Strom geheizt. In den vergangenen Tagen hatte es vor allem in Buenos Aires schwere Unwetter gegeben, in deren Folge teilweise auch die Wasserversorgung unterbrochen war.