Das MDR-Magazin "Fakt" legt Bedingungen in der Rinderzüchtung Südamerikas offen und warnt vor Verbrauchertäuschung.

In dem Beitrag werden nach eigenen Angaben erstmals im deutschen Fernsehen Bilder von sogenannten Feedlots zu sehen sein, die die Tierschutzorganisation Animal Welfare Foundation aufgenommen hat. Es handelt sich dabei um Mastanlagen unter freiem Himmel. Hunderte Rinder stünden dort knöcheltief in Dreck und Schlamm. Tierärztin Anita Idel betont, sie sei entsetzt, wie die Tiere auf ihren und in ihren Exkrementen wateten. Das sei brutal. Bislang gehe es 200 solcher Feedlots mit einer Maximalkapazität von bis zu 20.000 Tieren pro Jahr.



Dem Verbraucher in Deutschland wird das Rindfleisch den Recherchen zufolge später als Qualitätsware angeboten, als "High Quality Beef". Der Grüne Bundestagsabgeordnete Ebner kritisiert, dass man von den Haltungsbedingungen nichts erfahre, sei eine "grandiose Irreführung" und eine "grandiose Verbrauchertäuschung". Er fordert die Einführung einer Tierhaltungskennzeichnung: Wenn klar sei, woher das Fleisch komme und wie die Tiere gehalten worden seien, habe man als Verbraucher die Wahl, was man kaufen wolle.



Das Beitrag läuft heute Abend ab 21.45 Uhr im Ersten.



