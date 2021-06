In Kolumbien untersucht die Menschenrechtskommission der Organisation Amerikanischer Staaten den Umgang mit den jüngsten Protesten.

In einer Erklärung heißt es, man wolle vor allem mit Opfern von Menschenrechtsverletzungen sowie deren Angehörigen sprechen. Zum Auftakt ihrer dreitägigen Untersuchung in dem südamerikanischen Land trafen sich Vertreter der Kommission zunächst mit dem Präsidenten Duque sowie Vertretern der Polizei und mehrerer Ministerien. Weitere Vertreter reisten nach Cali, dem Zentrum der Proteste gegen die Regierung. Nach Angaben der kolumbianischen Ombudsstelle für Menschenrechte starben bei den Auseinandersetzungen seit Ende April 58 Menschen, eine Nichtregierungsorganisation spricht von 73 Toten. Die Proteste hatten sich an Plänen für eine Steuerreform entzündet, die vor allem Ärmere belasten sollte. Sie wurden inzwischen zurückgenommen, die Proteste gegen die Regierung dauern an.

