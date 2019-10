In Argentinien und Uruguay finden heute Präsidentschaftswahlen statt.

In Argentinien strebt der konservative Amtsinhaber Macri seine Wiederwahl an. Der linksgerichtete Herausforderer Fernández tritt gemeinsam mit der vorherigen Staatschefin Kirchner an, die seine Stellvertreterin werden will. Zwar laufen gegen sie mehrere Verfahren wegen Korruptionsvorwürfen, als Inhaberin eines Sitzes im Senat genießt sie jedoch Immunität.



In Uruguay wird die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Vázquez bestimmt. Für dessen linksgerichtetes Parteienbündnis Frente Amplio tritt der Politiker Martinez an, der bis vor Kurzem Bürgermeister der Hauptstadt Montevideo war. Sein Herausforderer Lacalle vom konservativen Partido Nacional ist der Sohn des gleichnamigen ehemaligen Präsidenten.