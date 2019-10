In Argentinien finden heute Präsidentschaftswahlen statt.

Der konservative Amtsinhaber Macri strebt seine Wiederwahl an. Der linksgerichtete Herausforderer Fernández tritt gemeinsam mit der vorherigen Staatschefin Kirchner an, die seine Stellvertreterin werden will. Zwar laufen gegen sie mehrere Verfahren wegen Korruptionsvorwürfen, als Inhaberin eines Sitzes im Senat genießt sie jedoch Immunität.