In den südamerikanischen Staaten Ecuador und Peru haben Präsidentschaftswahlen stattgefunden.

In Ecuador gab es eine Stichwahl zwischen dem linksgerichteten Kandidaten Arauz und dem konservativen Geschäftsmann Lasso, der ersten Prognosen zufolge vorn liegt. Der Sieger soll im Mai die Nachfolge des scheidenden Staatschefs Moreno antreten. Wegen der Pandemie mussten die Menschen ihre eigenen Stifte mitbringen, um in der Kabine ihr Kreuz zu setzen.



In Peru standen in der ersten Runde 18 Kandidaten zur Wahl. Auch hier wird aller Voraussicht nach eine Stichwahl erforderlich. Laut ersten Prognosen liegt der linksgerichtete Kandidat Castillo vorn. Um Platz zwei ringen demnach die konservative Kandidatin Fujimori und der liberale Ökonom de Soto. In Peru herrscht Wahlpflicht. Um Menschenansammlungen zu verhindern, wurden für die Stimmabgabe Zeitfenster vergeben. Neu gewählt wurde zudem auch das Parlament.



Wahlkampfthema in beiden Ländern war neben der Pandemie der Kampf gegen Korruption.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.