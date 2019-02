Bundespräsident Steinmeier ruft dazu auf, Plastikabfall zu vermeiden.

Er sagte anlässlich der Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag des Naturforschers Alexander von Humboldt in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito, es sei spät, aber umso notwendiger, sich intensiv mit dem Thema Plastikmüll zu befassen. Wenn es so weitergehe wie bisher, schwimme in 30 Jahren womöglich mehr Plastik als Fisch in den Ozeanen.



Steinmeier würdigte Humboldt und seine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die er bei seiner Südamerika-Reise vor mehr als 200 Jahren gewonnen habe. Humboldt habe Respekt vor der Natur gelehrt.