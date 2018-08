Venezuela ist von einem heftigen Erdbeben erschüttert worden.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte es eine Stärke von 7,3. Venezolanische Experten gaben die Stärke mit 6,3 an. Das Epizentrum lag demnach im Nordosten nahe der Küste des Bundesstaates Sucre. Auf Fotos in örtlichen Medien und in den sozialen Netzwerken waren Risse an Gebäuden zu sehen. In der Hauptstadt Caracas neigte sich nach dem Beben ein verlassenes Hochhaus zur Seite. Berichte über Verletzte lagen nicht vor.