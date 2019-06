In Argentinien wird nach dem schweren Stromausfall die Elektrizitätsversorgung langsam wieder hergestellt.

Das meldete der Energieversorger Edesur auf Twitter. Danach hatten bis zum Nachmittag 1,5 Millionen der rund 44 Millionen Einwohner wieder Strom. Im Nachbarland Uruguay sind inzwischen die meisten der drei Millionen Menschen wieder am Netz.



In ganz Argentinien und Uruguay war es am frühen Morgen zu einem Blackout gekommen. Auch aus Brasilien und Paraguay wurden Ausfälle gemeldet. Die genaue Ursache ist noch unklar. Edesur sprach von einer Panne in einer Übertragungsstelle.



Auf der Südhalbkugel beginnt derzeit der Winter, in den betroffenen Ländern wird viel mit Strom geheizt. In den vergangenen Tagen hatte es vor allem in Buenos Aires schwere Unwetter gegeben, in deren Folge teilweise auch die Wasserversorgung unterbrochen war.