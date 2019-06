Nach dem massiven Stromausfall in Argentinien normalisiert sich die Lage langsam.

Wie der zuständige Staatssekretär mitteilte, hatten am späten Nachmittag fast 60 Prozent der Haushalte wieder Strom. Im Nachbarland Uruguay sollen inzwischen die meisten der drei Millionen Einwohner wieder am Netz sein.



In ganz Argentinien und Uruguay war es am frühen Morgen zu einem Blackout gekommen. Fast 48 Millionen Menschen waren stundenlang ohne Strom. Auch aus Brasilien und Paraguay wurden Ausfälle gemeldet. Argentiniens Präsident Macri sagte, die Gründe seien noch unklar. Der Energieversorger Edesur sprach von einer Panne in einer Übertragungsstelle.