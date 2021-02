Angesichts des knappen Ergebnisses bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Ecuador soll nun eine Neuauszählung klären, welche Kandidaten in einer Stichwahl gegeneinander antreten.

Der Nationale Wahlrat des südamerikanischen Landes teilte mit, man komme damit einem Antrag der beiden Anwärter auf den zweiten Platz nach. In einer Provinz sollen demnach alle Wahlurnen überprüft werden, in 16 weiteren Provinzen rund die Hälfte.



Der linksgerichtete Politiker Arauz lag bei der ersten Wahlrunde am Sonntag klar vorne. Im Rennen um den zweiten Platz hat der konservative Politiker Lasso nur einen knappen Vorsprung vor dem indigenen Aktivisten Perez. Daraufhin gab es Manipulationsvorwürfe.

