Die venezolanische Regierung hat den Dialog mit der Opposition vorerst ausgesetzt.

Grund dafür ist die Auslieferung eines Vertrauten von Präsident Maduro an die USA. Der kolumbianische Geschäftsmann war von den Kapverdischen Inseln abgeschoben worden. Der Delegationschef der venezolanischen Regierung, Rodriguez, sagte, aus Protest gegen die Aggression werden er an der für morgen geplanten Verhandlungsrunde nicht teilnehmen.



Der kolumbianische Geschäftsmann war bereits vor mehr als einem Jahr festgenommen worden. Er soll der Regierung in Caracas für mehrere Millionen US-Dollar Lebensmittel für ein umstrittenes Sozialprogramm verkauft haben. Die USA und Kolumbien werfen ihm unter anderem Geldwäsche vor.



Die venezolanische Führung verhandelt seit September mit der Opposition über eine Beilegung des seit Jahren andauernden Machtkampfes.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.