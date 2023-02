Die WM 2030 soll beim FIFA-Kongress 2024 vergeben werden. (IMAGO / Alterphotos)

100 Jahre nach der ersten WM, die 1930 in Uruguay stattfand, wolle man das Turnier wieder nach Südamerika holen, so die Bewerber. Aus Europa ist eine gemeinsame Bewerbung von Spanien, Portugal und der Ukraine angekündigt. Zudem gibt es Berichte über die Absicht Saudi-Arabiens, sich gemeinsam mit Griechenland und Ägypten um das Turnier zu bewerben. Die Entscheidung soll im kommenden Jahr fallen. 2026 findet die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada statt.

