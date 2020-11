Deutschland und das Königreich Bhutan haben offizielle diplomatische Beziehungen vereinbart.

Bei einer feierlichen Zeremonie unterzeichneten die Botschafter beider Staaten in Indien, Lindner und Namgyel, das entsprechende Dokument. Deutschland hatte nach Angaben Lindners zuletzt im Jahr 2011 diplomatische Beziehungen zu einem Land aufgenommen. Damals war es der Südsudan in Afrika. Wie die Zeitung "The Bhutanese" berichtet, wird Deutschland der 54. Staat sein, der mit dem südasischen Binnenland offiziell in Kontakt tritt. Bhutan liegt zwischen China und Indien. Bisher bestand nur konsularischer Kontakt zu Bhutan.



2008 hatte der frühere König zugunsten seines Sohns abgedankt und den Weg für eine Demokratie freigemacht. Seitdem gibt es im Land eine konstitutionelle Monarchie. Das Land ist weitgehend unberührt von Außeneinflüssen, es schützt seine Kultur und Natur und vermeidet Massentourismus. Die etwa 730.000 Einwohner von Bhutan - also etwas weniger als in Frankfurt am Main - gelten als eine der glücklichsten Bevölkerungen der Welt. Ihr König hatte vor Jahrzehnten erklärt: Wohlbefinden sei wichtiger als Wirtschaftswachstum und das Wohlbefinden wird mit einem Bruttoglücksprodukt erfasst. Auch von Corona ist das Land relativ verschont geblieben. Nach Zahlen der Johns Hopkins Universität gab es 346 Fälle und keine Tote.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.