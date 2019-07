In Nepal ist die Zahl der Toten durch die schweren Überschwemmungen und Erdrutsche weiter gestiegen.

Nach Angaben der Polizei kamen bislang 65 Menschen ums Leben, etwa 30 werden noch vermisst. Der heftige Monsunregen betrifft auch andere Länder in Südasien. Aus Indien werden mehr als 50 Opfer gemeldet, aus Bangladesch zuletzt 16.



Betroffen von den Folgen des schweren Monsunregens sind auch die Flüchtlingslager der Rohynga in Bangladesch. Wie die UNO-Flüchtlingshilfe in Bangkok mitteilte, müssen tausende Unterkünfte repariert und viele Menschen vorübergehend umgesiedelt werden.