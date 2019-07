In den vom Monsunregen betroffenen Ländern Südasiens hat sich die Zahl der Todesopfer weiter erhöht.

Bei Überschwemmungen und Erdrutschen kamen allein in Nepal nach Behördenangaben 67 Menschen ums Leben. Aus Indien werden rund 50 Tote gemeldet; aus Bangladesch 34. 18 von ihnen wurden von Blitzen getötet. In der indischen Metropole Mumbai stürzte infolge des Monsunregens ein Gebäude ein. Mindestens zwei Menschen starben, etwa 40 sollen noch unter den Trümmern liegen. Nach Angaben der Polizei lebten mindestens 15 Familien in dem hundert Jahre alten Haus.