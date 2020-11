In Südaustralien herrscht Empörung über einen corona-infizierten Mann, der mit falschen Angaben gegenüber den Behörden einen Lockdown in dem Bundesstaat ausgelöst hat.

Regierungschef Marshall erklärte wörtlich, er "schäume", weil der Mann für seine Lüge wahrscheinlich nicht strafrechtlich belangt werden könne. Der Infizierte war tagelang zur Arbeit in einem Pizza-Restaurant in Adelaide erschienen, gab sich aber als Kunde aus und führte damit die Kontaktverfolger in die Irre. Zum ersten Mal seit Monaten wurden in der Region wieder Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert, und es kam zum Lockdown: Schulen und Restaurants wurden für sechs Tage geschlossen, Hochzeiten und andere Veranstaltungen abgesagt.



Nach Bekanntwerden der Falschaussage wird der Lockdown in Südaustralien jetzt in der Nacht zu Sonntag vorzeitig aufgehoben. Doch in den sozialen Medien schlägt der Fall hohe Wellen, die Behörden befürchten Ausschreitungen. Vor dem Restaurant in Adelaide, in dem der infizierte Mann gearbeitet hat, wurden Polizeikräfte postiert.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.