Im Kampf gegen den Waldbrand südwestlich von Berlin hat die Feuerwehr mehrere Schneisen in den Wald gezogen.

Dafür setzten die Einsatzkräfte eine Planierraupe und einen Radlader ein. So sollte ein Übergreifen des Feuers auf einen Ortsteil von Treuenbrietzen verhindert werden. Zuvor hatten mehr als 500 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Die Dörfer Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen südlich von Potsdam wurden evakuiert, es brannte eine Fläche von mehreren hundert Hektar. Die Löscharbeiten etwa 50 Kilometer vor der Stadtgrenze von Berlin gestalten sich schwierig, weil der Boden in dem Gebiet mit Munition belastet ist.



Brandenburgs Waldbrand-Beauftragter Engel sprach von einer dramatischen Lage. Ministerpräsident Woidke will sich heute bei einem Besuch in der Region selbst ein Bild machen.