Die Philippinen haben China ein feindliches Eindringen in ihre Hoheitsgewässer vorgeworfen.

Mehr als 200 chinesische Boote hielten sich derzeit in der Nähe eines Riffs im Südchinesischen Meer auf und verletzten das souveräne Gebiet der Philippinen, erklärte Verteidigungsminister Lorenzana. Er forderte die Regierung in Peking auf, die Boote zurückzurufen. Nach Erkenntnissen der philippinischen Behörden handelt es sich um Fischerboote, die jedoch keinen "Fischerei-Aktivitäten" nachgingen.



Die USA haben China in der Vergangenheit wiederholt vorgeworfen, andere Nationen einzuschüchtern, um seine umstrittenen Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer durchzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.