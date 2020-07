Im Streit um eine Inselgruppe im Südchinesischen Meer hat die US-Marine ein Manöver in dem Seegebiet abgehalten.

Man verteidige das Recht aller Nationen auf einen freien Schiffs- und Flugverkehr gemäß internationalem Recht, sagte ein Marinesprecher. Mit dem Manöver zweier Flugzeugträger reagierten die USA auf eine vorangegangene chinesische Militärübung vor den Paracel-Inseln. China und andere an das Südchinesische Meer angrenzende Staaten erheben Ansprüche auf das Seegebiet.



Die Beziehungen zwischen China und den USA sind derzeit angespannt. Neben dem Territorialkonflikt im Südchinesischen Meer gibt es Handelsstreitigkeiten und Kritik der USA am wachsenden Einfluss Chinas in der Sonderverwaltungszone Hongkong.