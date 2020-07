Die USA haben derzeit stattfindende chinesische Militärübungen rund um eine Inselgruppe im Südchinesischen Meer kritisiert.

Das US-Verteidigungsministerium erklärte, die Manöver an den Paracel-Inseln destabilisierten die Lage in der Region. China und andere Staaten erheben rivalisierende Gebietsansprüche in dem Seegebiet. China reklamiert nahezu das gesamte Südchinesische Meer für sich. Auf die Paracel-Inseln erheben auch Taiwan und Vietnam Anspruch. Das Pentagon appellierte an die Anrainerstaaten, sich zurückzuhalten.



China ist seinerseits verärgert über Einsätze von US-Kriegsschiffen in dem Seegebiet und warnt vor dem Risiko einer militärischen Eskalation.