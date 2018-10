Im Südchinesischen Meer hat es einen Vorfall zwischen Kriegsschiffen aus den USA und China gegeben.

Ein chinesischer Zerstörer habe sich bis auf 45 Meter genähert, teilte die US-Marine mit. Man habe den Kurs ändern müssen, um eine Kollision zu verhindern. Das chinesische Verteidigungsministerium sprach von Provokationen des amerikanischen Schiffs. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Spratly-Inseln. Gebiete um die Inseln werden von China, aber auch von den Philippinen, Malaysia und Vietnam beansprucht.



Die Volksrepublik hat in den vergangenen Jahren künstliche Inseln aufgeschüttet und Militärstützpunkte errichtet. Die USA schicken immer wieder Kriegsschiffe in die Region, um den Anspruch auf freie Durchfahrt zu untermauern.