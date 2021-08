Afghanische Ortskräfte und ihre Familien hätten laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" bereits Ende Juni von Masar-i-Scharif ausgeflogen werden können.

Das Bundesverteidigungsministerium habe damals zwei Charterflugzeuge organisiert, berichtet das Blatt. Bis zu 300 Menschen hätten so in Sicherheit gebracht werden können. Die Operation sei aber an Streitigkeiten um Pass- und Visaanforderungen gescheitert. Das Bundesinnenministerium hatte erst nach monatelanger Weigerung in der letzten Woche zugestimmt, dass afghanische Ortskräfte auch ohne Einreisepapiere nach Deutschland kommen können.



Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, es wäre wünschenswert gewesen, wenn das Innenministerium schon früher ein unbürokratischeres Vorgehen ermöglicht hätte. Schnelle Hilfe sei jetzt essenziell. Das gelte sowohl für die Aufrechterhaltung der Luftbrücke zur Evakuierung als auch für den Schutz von gefährdeten Menschen vor Ort.

