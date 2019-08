Die SPD will Rechtsextremismus härter verfolgen und strebt daher nach einem Medienbericht unter anderem ein baldiges Verbot der Gruppierung "Combat 18" an.

Die Süddeutsche Zeitung schreibt, das gehe aus einem Papier mit dem Titel "Demokratische Ordnung stärken und verteidigen" hervor. Darüber wolle das SPD-Präsidium heute beraten. Das Blatt nennt als Anlass den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke, aber auch rassistisch motivierte Angriffe auf Ausländer sowie Bombendrohungen gegen Parteizentralen und Moscheen. Wörtlich soll es demnach in dem Papier heißen: "Wer sich mit der Demokratie anlegt, der muss viel konsequenter ihre Wehrhaftigkeit zu spüren bekommen."



"Combat 18" ist ein gewaltbereites rechtsextremes Netzwerk, das in mehreren europäischen Ländern aktiv ist. Nach ARD-Recherchen soll der Tatverdächtige im Fall Lübcke noch im März an einer Veranstaltung der Gruppierung teilgenommen haben. Innenminister Seehofer kündigte im Juni im Innenausschuss des Bundestages Medienberichten zufolge an, ein Verbot von "Combat 18" zu prüfen.