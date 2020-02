Pendler und Zugreisende in Baden-Württemberg müssen sich auf weitere Ausfälle und Verspätungen einstellen.

Nach Angaben der Deutschen Bahn sind mehrere Regionalverbindungen wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Im Fernverkehr hatte es gestern Abend in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs wegen heftiger Sturmböen erhebliche Behinderungen gegeben. Zwischen Nürnberg und Stuttgart musste ein IC-Zug bei Leutershausen anhalten, weil ein Baum auf die Gleise gestürzt war. Gesperrt wurde auch die Strecke zwischen Offenburg und Freiburg. In der Nähe von Ulm wurde ein Reisebus aus Kroatien auf schneeglatter Fahrbahn von einer Windböe erfasst und kippte um. Dabei wurden acht Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. In Rheinland-Pfalz starb eine Autofahrerin bei einem Unfall auf schneeglatter Straße.