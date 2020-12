Im Südosten Großbritanniens löst sich der kilometerlange Stau aus mehreren tausend LKW vor dem Fährhafen Dover und dem Eurotunnel weiterhin nur langsam auf.

Großbritannien und Frankreich wollen die Grenzen für den Frachtverkehr zwar über die Weihnachts-Feiertage offen halten. Dennoch werden wohl Tausende Lastwagen-Fahrer die Feiertage in ihren Gefährten verbringen. Wegen der angespannten Stimmung kam es zu kleineren Zusammenstößen mit der Polizei.



Frankreich hatte die Grenze am Sonntag geschlossen, um eine Ausbreitung des mutierten Coronavirus zu verhindern. Inzwischen dürfen Lastwagen-Fahrer wieder einreisen, wenn sie negativ getestet wurden. Französische Feuerwehrleute helfen in England beim Testen.

