In Griechenland ist in der Nähe der Hauptstadt Athen ein neuer Waldbrand ausgebrochen.

Medienberichten zufolge mussten Anwohner ihre Häuser verlassen, außerdem wurden Kinder aus einem Ferienlager in Sicherheit gebracht. In Griechenland gibt es zurzeit eine Hitzewelle mit Höchsttemperaturen von 43 Grad. Sie wird von zahlreichen Bränden begleitet, unter anderem auf der Ferieninsel Rhodos.



In der Türkei starben bei Waldbränden acht Menschen, darunter laut Medienberichten ein deutsch-türkisches Ehepaar in der Region Antalya. Das Auswärtige Amt bestätigte diese Berichte heute nicht.



Ebenfalls von heftigen Waldbränden betroffen ist der Süden Italiens. Gestern wurden auf Sizilien zwei mutmaßliche Brandstifter im Alter von 80 und 24 Jahren festgenommen. Laut Polizei wurden sie auf frischer Tat ertappt.



Mehr zu den Ursachen der Waldbrände in unserer ausführlichen Meldung.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.