Nach Hochwasser und Erdrutschen im Norden der Türkei haben die Rettungskräfte in der vergangenen Nacht zehn weitere Tote geborgen.

Die Gesamtzahl der Opfer stieg damit auf 27, wie die Behörden mitteilten. Eine Person wird noch vermisst. Die Wassermassen richteten in mehreren Schwarzmeerprovinzen schwere Schäden an. Hunderte Menschen wurden mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht. Am schlimmsten betroffen war die Provinz Kastamonu.



In Süditalien kämpfen Einsatzkräfte weiter gegen zahlreiche Brände. Besonders betroffen sind Sizilien und Kalabrien, wo im Gebiet des Aspromonte Nationalparks in den Feuern vier Menschen ums Leben kamen. Für Teile Siziliens und Sardiniens rief der Zivilschutz für heute wieder die höchste Waldbrand-Warnstufe aus. Dort werden erneut Temperaturen um die 40 Grad erwartet. In Griechenland hat sich die Lage dagegen entspannt; dort sind die Brände in allen Regionen unter Kontrolle.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.