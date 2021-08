Die heftigen Waldbrände in mehreren Mittelmeerländern sind weiter außer Kontrolle.

Besonders betroffen sind nach Angaben des Katastrophenstabs die Vororte im Norden der griechischen Hauptstadt Athen, wo etliche Häuser niederbrannten. Hohe Temperaturen und ein starker Wind erschwerten die Löscharbeiten. Weil sich die Arbeiten derzeit auf Athen konzentrieren, fehlt es andernorts an Rettungskräften, so etwa auf der Insel Euböa. Der dortige Gouverneur forderte mehr Löschflugzeuge. Rund 2.000 Einwohner der Insel mussten mit der Fähre in Sicherheit gebracht werden, weil der Landweg von den Flammen abgeschnitten war. Von der Halbinsel Peloponnes werden nahe Olympia und Sparta ebenfalls Großbrände gemeldet.



Auch in der Türkei, in der besonders die Küstenregionen im Süden und Westen seit Tagen schwer betroffen sind, bedrohen die Feuer weiter zahlreiche Orte. Offiziellen Angaben zufolge lodern 13 Brände unkontrolliert.



In Italien erklärte die Regionalregierung von Sizilien wegen der Waldbrände für sechs Monate den Not- und Krisenfall. Die nächste Hitzewelle stehe bevor und die Situation bleibe angespannt, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.