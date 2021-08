In Griechenland kämpfen weiter hunderte Einsatzkräfte gegen die Waldbrände.

Sie konzentrieren sich vor allem auf vier große Feuer, drei auf dem Peloponnes und eines auf der Insel Euböa. Dort ist die Lage besonders angespannt. Im Küstenort Pefki ging den Einsatzkräften nach Fernsehberichten zeitweise das Wasser aus. Die Behörden erließen eine Anordnung zur Evakuierung von weiteren Dörfern. Einige Bewohner weigern sich jedoch und wollen ihre Häuser selbst schützen.



Die Feuerwehr versucht, verstärkt mit Löschflugzeugen aus der Luft zu löschen. Die Bedingungen sind nach Angaben des Zivilschutzes schwierig. Ein Großbrand nördlich von Athen schwächte sich dagegen ab, zuvor waren mehrere Ortschaften zerstört worden.



Griechenland erhält mittlerweile Hilfe aus zehn Staaten. Acht weitere haben Verstärkung zugesagt. Deutschland will 200 Feuerwehrleute und Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks schicken; knapp 60 Helfer aus Nordrhein-Westfalen sind bereits in einem Konvoi aus 19 Fahrzeugen auf dem Weg nach Athen.



Auch in der Türkei geht der Einsatz gegen derzeit mehr als 200 Waldbrände weiter. In der Touristenhochburg Mugla wurden weitere Stadtteile evakuiert. In Süditalien bedrohen Feuer zunehmend Landwirtschaft und Naturschutzgebiete.

