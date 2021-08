In Griechenland und Italien kämpfen Einsatzkräfte weiterhin gegen große Waldbrände.

Besonders betroffen ist nach wie vor die griechische Insel Euböa. Medienberichten zufolge konnte dort in der Nacht ein Übergreifen der Flammen auf mehrere Orte verhindert werden. Zahlreiche Brandherde seien jedoch noch nicht unter Kontrolle. Die Behörden äußerten sich dennoch zuversichlich, da inzwischen weitere Einsatzkräfte einträfen und der Wind nachlasse. Heute Nachmittag will die Regierung in Athen erste Hilfsmaßnahmen für betroffene Bürger bekanntgeben. Ministerpräsident Mitsotakis kündigte in einer Fernsehansprache die Neuorganisation des Zivilschutzes an. Er bat die Bürger um Entschuldigung für mögliche Schwachstellen bei der Brandbekämpfung. Man habe es mit einer Naturkatastrophe nie dagewesenen Ausmaßes zu tun.



In Süditalien brennt es besonders heftig im Nationalpark Aspromonte. Wegen einer für Mitte der Woche vorhergesagten Hitzewelle mit starken Winden warnt der Zivilschutz in Sizilien und Sardinien vor einem erhöhtem Brandrisiko. In der Türkei dagegen enstpannt sich die Lage. Dort sind bis auf einen Brandherd alle Feuer unter Kontrolle.

