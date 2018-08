Nach einem heftigen Unwetter in Südfrankreich wird ein 75-jähriger Deutscher vermisst.

Wie die Polizei mitteilte, wurde sein Wohnwagen auf einem Campingplatz am Fluss Ardèche von den Wassermassen weggerissen und später zerstört am Ufer aufgefunden. Einsatzkräfte hätten bislang vergeblich nach dem Mann gesucht. Er war Betreuer einer Gruppe von 130 Kindern und Jugendlichen aus dem Raum Leverkusen. Sie konnten aus ihrem überschwemmten Ferienlager in Sicherheit gebracht werden. An der Aktion beteiligten sich auch Taucher und Hubschrauber.