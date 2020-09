Im Süden Frankreichs werden die Intensivbetten für Corona-Infizierte knapp.

Von den 70 Betten für Covid-19-Kranke im Département Bouches-du-Rhône seien derzeit 65 belegt, teilten die Behörden in Marseille mit. Die Lage sei angespannt, aber nicht so dramatisch wie auf dem bisherigen Höhepunkt der Pandemie, als im Département 270 Coronapatienten auf den Intensivstationen lagen.



In den vergangenen Tagen waren die täglichen bestätigten Corona-Neuinfektionen in Frankreich auf durchschnittlich mehr als 5.000 gestiegen.