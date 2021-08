Unbekannte haben ein Impfzentrum in Südfrankreich verwüstet und hunderte Dosen Vakzin zerstört.

Nach Angaben der Behörden drangen die Täter in einen Ort nahe der Stadt Toulouse ein und beschädigten Tische, Stühle und zwei Computerbildschirme. Einem Medienbericht zufolge wurden zudem mehr als 4.000 Impfdosen vernichtet.



In Toulouse und anderen französischen Städten hatte es an den vergangenen Wochenenden immer wieder Proteste gegen die Corona-Maßnahmen von Präsident Macron gegeben. Angeprangert wurden dabei die Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal und die kürzlich eingeführte Testpflicht für nicht Immunisierte etwa in Restaurants und Kinos.

